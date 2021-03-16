Спасатели потушили пламя на общей площади 600 квадратных метров.

В Камешковском районе Владимирской области сгорело неэксплуатируемое здание бывшей школы.Днём 15 марта в 13:38 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в Камешковском районе. В посёлке имени Артема на улице Школьная сгорела школа.По прибытию пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение. Спасатели потушили пламя на общей площади 600 квадратных метров.По информации пресс-службы МЧС, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава.До 2010 года в сгоревшем здании располагалась Артемовская общеобразовательная школа. В 2010 году, в рамках оптимизации образования, детей перевели в коверинскую школу, а местное учреждение закрыли.