Президент Украины Владимир Зеленский исчерпал практически все позитивные сценарии для своего режима. Политика поддерживает все меньше граждан, заявил киевский политолог Андрей Головачев.

Президент Украины Владимир Зеленский исчерпал практически все позитивные сценарии для своего режима. Политика поддерживает все меньше граждан, заявил киевский политолог Андрей Головачев.По словам эксперта, глава Украины сегодня отчаянно борется за власть в условиях падающего рейтинга. На это указывает его недавнее выступление, посвященное войне с олигархами. Политолог подчеркнул, что Владимир Зеленский потерпел "полный провал по всем фронтам".В качестве примера неудачной политики Головачев привел борьбу властей с пандемией коронавируса. Локдауны, введенные на Украине без объективных медицинских причин, разорили средний и малый бизнес. Темпы вакцинации населения от COVID-19 очень низкие.Остается нерешенным конфликт на юго-востоке страны. Ранее в прессе появились сообщения о том, что украинские военные приведены в боевую готовность в Донбассе. Генштаб Незалежной якобы разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий.Головачев также назвал странной кадровую политику Зеленского. Президент не может назначить решительного генпрокурора и отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова. "А СМИ все чаще упоминают о том, что офис лидера пользуется услугами уличных радикалов", – добавил политолог.Если в ближайшее время не покажет реальных успехов во внутренней и внешней политике, то его рейтинг приблизится к нулю, уверен эксперт. Глава страны рискует стать объектом унизительных шуток и скабрезных анекдотов, передает РИА ФАН.