Для комфортного передвижения по Москве недостаточно строить новые станции метро, прокладывать автомагистрали или реконструировать железнодорожные пути. В этом вопросе важен комплексный подход, считают столичные власти. Все виды транспорта нужно увязать между собой, причем максимально эффективно – чтобы пассажиры не тратили много времени на пересадки.

Для комфортного передвижения по Москве недостаточно строить новые станции метро, прокладывать автомагистрали или реконструировать железнодорожные пути. В этом вопросе важен комплексный подход, считают столичные власти. Все виды транспорта нужно увязать между собой, причем максимально эффективно – чтобы пассажиры не тратили много времени на пересадки.Решением данного вопроса стала программа по созданиютранспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Эти сооружения не только позитивно влияютна транспортное обслуживание горожан, но и на жизнь в районе вцелом, выполняя функции современных общественных пространств.Благодаря строительству ТПУ разгружаютсяжелезнодорожные вокзалы, создаются новые рабочие места, а жители охотнееотказываются от личного транспорта в пользу общественного. Именно таким удобным транспортным узлом станет ТПУ "Селигерская", проект которого ранее согласовала Москомархитектура. В его состав войдут большойнадземный паркинг и многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатром,кафе и ресторанами."Фасады многофункционального центра итранспортно-пересадочного узла с паркингом будут выполнены в едином стиле. Характернымиэлементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурноеостекление. С помощью вертикальных и горизонтальных линий объемы визуальнобудут разделены на крупные блоки. Это будет один из крупнейших в столицепересадочных узлов на базе станции метро", — рассказал главный архитекторМосквы Сергей Кузнецов.В ходе строительства ТПУ специалисты отремонтировали ирасширили участок Дмитровского шоссе, а также проложили боковой проезд иучасток Пяловской улицы. Планируется, что пользоваться ТПУ каждый день будутоколо ста тысяч человек.Стоит отметить, что в Бескудниковском районе столицы за последние годы обновлено125 дворов, благоустроено159 детских площадок, высажено350 деревьев и 3800 кустарников, отремонтировано555 подъездов жилых домов, открытыдве станции метро — "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и станция МЦК "Окружная", а также три новых маршрута общественного транспорта. Помимо всего этого установленоболее 30 новых остановочных павильонов и построено1800 дополнительных парковочных мест и 5,2 км дорог. Организованоболее 20 пешеходных переходов, благоустроенытерритории шести школ и семи детских садов, открыто два новых детских сада. В данном районе подобраны15 стартовых площадок для реализации программы реновации, построено семь домов, организованаработа десяти досуговых центров для жителей района, благоустроенпарк им. Святослава Федорова.