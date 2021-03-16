Для комфортного передвижения по Москве недостаточно строить новые станции метро, прокладывать автомагистрали или реконструировать железнодорожные пути. В этом вопросе важен комплексный подход, считают столичные власти. Все виды транспорта нужно увязать между собой, причем максимально эффективно – чтобы пассажиры не тратили много времени на пересадки.
Для комфортного передвижения по Москве недостаточно строить новые станции метро, прокладывать автомагистрали или реконструировать железнодорожные пути. В этом вопросе важен комплексный подход, считают столичные власти. Все виды транспорта нужно увязать между собой, причем максимально эффективно – чтобы пассажиры не тратили много времени на пересадки.
Решением данного вопроса стала программа по созданию
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Эти сооружения не только позитивно влияют
на транспортное обслуживание горожан, но и на жизнь в районе в
целом, выполняя функции современных общественных пространств.
Благодаря строительству ТПУ разгружаются
железнодорожные вокзалы, создаются новые рабочие места, а жители охотнее
отказываются от личного транспорта в пользу общественного. Именно таким удобным транспортным узлом станет ТПУ "Селигерская", проект которого ранее согласовала Москомархитектура. В его состав войдут большой
надземный паркинг и многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатром,
кафе и ресторанами.
"Фасады многофункционального центра и
транспортно-пересадочного узла с паркингом будут выполнены в едином стиле. Характерными
элементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурное
остекление. С помощью вертикальных и горизонтальных линий объемы визуально
будут разделены на крупные блоки. Это будет один из крупнейших в столице
пересадочных узлов на базе станции метро", — рассказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов.
В ходе строительства ТПУ специалисты отремонтировали и
расширили участок Дмитровского шоссе, а также проложили боковой проезд и
участок Пяловской улицы. Планируется, что пользоваться ТПУ каждый день будут
около ста тысяч человек.
Стоит отметить, что в Бескудниковском районе столицы за последние годы обновлено
125 дворов, благоустроено
159 детских площадок, высажено
350 деревьев и 3800 кустарников, отремонтировано
555 подъездов жилых домов, открыты
две станции метро — "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и станция МЦК "Окружная", а также три новых маршрута общественного транспорта. Помимо всего этого установлено
более 30 новых остановочных павильонов и построено
1800 дополнительных парковочных мест и 5,2 км дорог. Организовано
более 20 пешеходных переходов, благоустроены
территории шести школ и семи детских садов, открыто два новых детских сада. В данном районе подобраны
15 стартовых площадок для реализации программы реновации, построено семь домов, организована
работа десяти досуговых центров для жителей района, благоустроен
парк им. Святослава Федорова.