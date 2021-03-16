Сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.В ходе мониторинга сети Интернет оперативники обнаружили объявление о продаже гражданам фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию, без фактического ее прохождения. Для получения такого сертификата онлайн предлагалось перевести денежные средства на банковскую карту. Цена варьировалась от четырех до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника и задержали его. 30-летний житель Москвы пояснил, что противоправную деятельность начал осенью 2020 года, после того, как увидел у своего коллеги такой сертификат.Отделом дознания УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного расследования предстоит выяснить, сколько поддельных сертификатов ему удалось реализовать и кому. Дознание продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео