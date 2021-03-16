Причиной судебных тяжб послужило, якобы, незаконное использование муниципальной собственности.

Мэрия Владимира требует с АДМ 8,6 млн рублей за аренду троллейбусного депоГорадминистрация подала в Арбитражный суд области иск о взыскании более 8,6 млн рублей с компании ООО «АДМ», которая занимается пассажирскими перевозками.Причиной судебных тяжб послужило, якобы, незаконное использование муниципальной собственности. Речь идёт о помещениях бывшего троллейбусного депо на улице Гастелло.В 2015 году ОООшка потеснила «Владимирпассажиртранс» на указанной «жилплощади», а потом муниципальный перевозчик и вовсе съехал. При этом его место заняла «АДМ», которая не заключила с городом договор аренды.По мнению мэрии, сложившаяся ситуация тянет на незаконное обогащение.В пресс-службе администрации пояснили, что устали слышать от компании отговорки по вопросу заключения договора аренды и приняли единстенно верное решение - пошли в суд.