Сообщение о происшествии поступило сегодня в 8 часов 6 минут.

Сообщение о происшествии поступило сегодня в 8 часов 6 минут.ДТП произошло в Кольчугинском районе на автодороге Колокша – Кольчугино - Верхние Дворики, 66 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.В результате ДТП произошел съезд автомобиля в кювет, пострадал один человек. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человек, 6 ед. тех., в том числе от МЧС 5 человек, 2 ед. техники.