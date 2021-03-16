За все время следствия вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признавал.

Владимирский областной суд приговорил жителя Муромского района к 18 годам лишения свободы за убийство двух человек. Сообщили в пресс-службе регионального Следкома.Установлено, что в марте 2019 года обвиняемый находился в гостях в жилом доме в д. Селино Меленковского района. Он вместе с хозяином и двумя другими мужчинами сидели за столом и выпивали спиртное. В какой-то момент на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений произошёл конфликт, в ходе которого 56-летний житель Мурома схватил нож и нанес им не менее одного удара в грудь владельцу дома, от этого ранения хозяин скончался на месте происшествия.Потом, демонстрируя нож, он стал угрожать убийством второму участнику конфликта, который, опасаясь за свои жизнь и здоровье, выбежал из помещения.Желая избавиться от возможных свидетелей, агрессор зарезал оставшегося в доме третьего мужчину, нанеся ему не менее одного удара в грудь и четырех ударов в область шеи, от которых последний скончался на месте происшествия.Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджог жилище, в котором находились тела убитых им людей, но перед этим похитил оттуда одежду одного из погибших. Сумма причиненного пожаром ущерба составила более 900 тысяч рублей.За все время следствия вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признавал.