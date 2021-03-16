Такую задачу поставил перед департаментом здравоохранения Костромской области глава региона Сергей Ситников.

На целевое обучение в медицинские ВУЗы должно поступить не менее 180 костромичей. Такую задачу поставил перед департаментом здравоохранения Костромской области глава региона Сергей Ситников.По информации пресс-службы губернатора, сейчас в медицинских вузах от Костромской области в рамках целевых договоров обучаются 797 студентов и 120 ординаторов. В 2020 году на программы специалитета поступило 136 человек, на программы ординатуры – 70.Напомним, что для будущих медиков из костромской губернии по инициативе губернаторы введены дополнительные стипендии.При трудоустройстве в больницы врачам предоставляется служебное жильё, выплаты за съем квартиры или компенсации ипотечных платежей. Медики дефицитных специальностей получают единовременную выплату в 500 тысяч рублей.В прошлом году в медучреждения Костромской области трудоустроено 89 врачей, из которых 35 приехали из других регионов.В 2021 году в школах региона составлены списки выпускников 11 классов, которые планируют связать свою жизнь с медициной. В списке 189 человек.«Не менее 180 должны поступить в медицинские ВУЗы. Практику тоже необходимо организовывать в костромских больницах, с которыми подписаны договоры», - подчеркнул Сергей Ситников.