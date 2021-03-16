Вскоре состоится 11-й конкурс Фонда президентских грантов. Тысячи претендентов представили организаторам свои проекты по разным направлениям.

Вскоре состоится 11-й конкурс Фонда президентских грантов. Тысячи претендентов представили организаторам свои проекты по разным направлениям.На 11-й конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное количество заявок. Общее число проектов превысило 12 тысяч.Приём заявок завершился накануне. Организаторы подсчитали, что претенденты представили 12 225 проектов – это число является самым большим за всю историю проекта. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее, когда различные некоммерческие организации (НКО) представили 11 085 проектов.Организаторы конкурса сообщили, что чаще всего им направляют инициативы по охране здоровья населения и пропаганде здорового образа жизни (2336 проектов), а также по поддержке культуры и искусства (1604 проекта) и по социальной поддержке и защите граждан (1518 проектов). Более половины участвующих НКО рассчитывают получить гранты в размере от 500 тысяч до трёх миллионов рублей. Ещё 34% подали заявки на суммы до полумиллиона рублей.Примечательно, что 8% претендентов участвуют в конкурсе впервые. Его итоги будут подведены в июне, а с июля начнётся финансирование победителей. В общей сложности, они разделят более четырёх миллиардов рублей.За всё время проведения конкурса Фонда президентских грантов были представлены более 99 тысяч инициатив. Свыше 17,8 тысячи из них получили финансирование на сумму около 37 миллиардов рублей.