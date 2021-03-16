Сегодня в 6 часов 30 минут в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на две семьи на улице Советской.

Сегодня в 6 часов 30 минут в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на две семьи на улице Советской.На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление внутри дома. По прибытии установлено, что в одной из квартир горит диван и внутренняя отделка на площади 3 кв.м. Пожарные оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться на соседнюю жилую квартиру. На месте пожара обнаружен погибшим 41-летний мужчина, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Одна из наиболее вероятных версий возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнём при курении.