Микроавтобус с пассажирами загорелся днем 16 марта на трассе Владимир-Иваново. Видео ЧП облетело владимирские паблики в соцсетях. По сообщению ивановских пожарных, микроавтобус загорелся на

Микроавтобус с пассажирами загорелся днем 16 марта на трассе Владимир-Иваново. Видео ЧП облетело владимирские паблики в соцсетях. По сообщению ивановских пожарных, микроавтобус загорелся на трассе Р-132 недалеко в Ивановской области недалеко от границы с 33 регионом. Пассажиры с водителем успели покинуть транспортное средство. Никто не пострадал. Судя по видео очевидцев, микроавтобус горел по всей площади,