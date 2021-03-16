По информации МЧС, пострадавших нет.

Днём 16 марта на трассе Владимир-Иваново вспыхнул пассажирский автобус. О возгорании машины на трассе Р-132 сообщила пресс-служба МЧС по Ивановской области.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного ведомства в 13:31. В 13:40 очаг пожара был локализован, а через три минуты пожарные потушили пламя. Площадь пожара составила пять квадратных метров.По информации МЧС, пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава. От МЧС – 2 единицы техники и 7 спасателей.