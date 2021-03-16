В квартире 37-летнего жителя столицы обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, а также предметы, схожие с магазинами от пистолета и боеприпасы в количестве 93 штук...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве при участии УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан 37-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире 37-летнего жителя столицы на Новогиреевской улице обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием. Кроме того, обнаружены и изъяты предметы, схожие с магазинами от пистолета и боеприпасы в количестве 93 штук.Согласно результатам исследования представленный экземпляр является пистолетом Макарова калибра 9 мм. Он был переделан самодельным способом и относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Изъятые патроны, согласно исследованию, снаряжены самодельным способом и являются штатными боеприпасами к пистолету Макарова или другому огнестрельному оружию с аналогичным патронником. Изъятое оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов.Подозреваемый пояснил, что оружие ранее нашел на улице.Дознанием ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73