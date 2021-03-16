Десятилетиями в Москве скапливались дорожные проблемы, но активно решать их начали только недавно. Так, в 2011–2020 годах в столице построили 1025 километров дорог – 18 процентов от всей улично-дорожной сети города.

Десятилетиями в Москве скапливались дорожные проблемы, но активно решать их начали только недавно. Так, в 2011–2020 годах в столице построили 1025 километров дорог – 18 процентов от всей улично-дорожной сети города.Сегодня на московских дорогах одновременно находится всреднем в полтора раза больше движущихся автомобилей, чем десять лет назад, аситуация с заторами все равно заметно улучшилась. К декабрю 2020 года средняяскорость движения на основных магистралях столицы за этот период выросла на 20%.Один из главных приоритетов развития транспортнойсистемы Москвы — это комплексная реконструкция и строительство клеверныхразвязок на МКАД. Результаты этих работ неизменно оправдывают вложенные усилия— владельцам автомобилей становится куда приятнее ездить как по кольцевойавтодороге, так и по прилегающим к ней улицам.Реконструкция развязок синхронизирована с обновлениемвылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья. Это позволяетсущественно увеличить их пропускную способность и максимально надежно связатьтранспортную инфраструктуру столицы и области. С 2011 года в городе реконструировали илипостроили 18 развязок МКАД протяженностью дорог свыше 150 километров. В апреле начнется реконструкция еще одной важнойразвязки — на пересечении МКАД с Липецкой улицей."Предстоит построить и реконструировать почти десять километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель суммарнойпротяженностью более одного километра. Работы планируем выполнить в течениетрех лет", — руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.Специалисты построят боковые проезды с внутренней ивнешней стороны МКАД, а также левоповоротные съезды с внешней стороны МКАД наЛипецкую улицу в сторону центра, с внутренней стороны МКАД на трассу М4 «Дон» ис трассы в обратную сторону. Помимо этого, построят правоповоротные съезды сбокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М4 "Дон" и с внутренней стороныМКАД на Липецкую улицу при движении в сторону центра. Проект включает реконструкцию Липецкой улицы. На нейсделают новые съезды и участки для разворота.Стоит отметить, что в Бирюлево Восточном за последние годы обновлено156 дворов, 179 детских площадок, благоустроенБирюлевский дендропарк, созданапешеходная зона от ул. Загорьевская до Проектируемого проезда 6133. Также реализованпроект реконструкции территории ПК № 192-ЮАО "Фруктовый сад" в мкр. Загорье 6 "Г", созданановая зона отдыха "Яблоневый сад". С 2016 по 2020 год установлены 305 опор наружного освещения, отремонтировано 476 подъездов МКД, благоустроены территории школы и семи детских садов, открыты также новая школа и три детских сада. Помимо этого в районе открытпожарно-спасательный центр, одобренпроект планировки участка Бирюлевской линии метро. Наюге Москвы построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Царицыно".