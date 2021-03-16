В начале 2021 года в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink прошла премьера документального проекта «Девяностые» писателя и журналиста Сергея Минаева. Первые две серии, получившие рекордные

В начале 2021 года в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink прошла премьера документального проекта «Девяностые» писателя и журналиста Сергея Минаева. Первые две серии, получившие рекордные цифры просмотров на сервисах среди других документальных фильмов, рассказывали историю выхода альбома «Морская» группы Мумий Тролль и ночной жизни России в 90-е. Три следующие серии документального проекта Сергея Минаева будут посвящены одному из самых главных