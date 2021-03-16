Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы не имеют права выходить из состава России. Соответственно, они не могут проводить референдумы о самоопределении. Об ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы не имеют права выходить из состава России. Соответственно, они не могут проводить референдумы о самоопределении.Об этом Песков сообщил на конференции с журналистами, когда украинский репортёр спросил его о законности референдума в Крыму в 2014 году. Дипломат пояснил, что самоопределение нарушает Конституцию – основной закон страны. Однако по украинскому законодательству такой референдум был возможен, поскольку у Крыма был особый статус, сообщает