Злоумышленника, похитившего двигатель от мотоцикла, задержали по горячим следам.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 158 УК РФ.В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение о хищении двигателя от мотоцикла, принадлежащего 51-летнему местному жителю.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что в помещение злоумышленник проник, повредив входную дверь.Обвиняемый в совершении кражи был задержан по горячим следам. Похищенный двигатель сотрудники полиции изъяли и вернули законному собственнику.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.