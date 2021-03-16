В текущем году в органы внутренних дел поступило более 200 заявлений о мошеннических действиях. Самым распространенным способом остается мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В текущем году в органы внутренних дел поступило более 200 заявлений о мошеннических действиях. Суммы, которые отдали злоумышленникам потерпевшие, варьируются от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.Самым распространенным способом остается мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.В конце февраля в УМВД России по городу Владимиру обратилась 28-летняя местная жительница, сообщившая о хищении принадлежащего ей имущества и денежных средств.Потерпевшая пояснила, что на одной из онлайн площадок нашла объявление о продаже сумки известного бренда за 50 000 рублей. В ходе смс-переписки с продавцом девушка, желая получить сумку, предложила обмен с доплатой. Выполняя условия устного договора, заявительница отправила по указанному собеседницей адресу свою сумку и 15 000 рублей в качестве доплаты. Однако, желаемый товар так и не получила, а продавец перестала выходить на связь.Общая сумма причиненного ущерба составила 48 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру при содействии коллег из Самарской области провели комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, в результате которых установили личность и местонахождение злоумышленницы.Фигурантка, 33-летняя жительница Самары, была задержана и доставлена во Владимир. В содеянном она созналась, пояснив, что, получив сумку и деньги от потерпевшей, не собиралась посылать обменный товар в ответ.В настоящее время в отношении подозреваемой следователями ОП №3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.Денежные средства в полном объеме возвращены потерпевшей.В начале марта 2021 года в дежурную часть УМВД России по городу Владимир обратился 49-летний житель Суздальского района Мужчина рассказал, что с ним связалась неизвестная девушка, представившаяся сотрудницей банка и сообщила о, якобы, подозрительной операции по счету. Незнакомка убедила заявителя обналичить имевшиеся на счете 108 000 рублей, а затем положить их на указанный ею счет. В течение следующих нескольких дней с мужчиной связывались разные люди, представлявшиеся сотрудниками финансовых организаций и сообщавшие о наличии, якобы, заявок на кредиты, оформленные злоумышленниками. Следуя указаниям неизвестных, которые убедили заявителя в необходимости проведения операций с целью защиты сбережений, мужчина подтверждал кредитные заявки, после чего обналичивал деньги и вносил их на счета, указанные злоумышленниками.В общей сложности потерпевший лишился более 900 000 рублей.По данному факту следователями СУ УМВД России по городу Владимиру возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам и напоминают: чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться нескольких простых правил.- Ни при каких обстоятельствах не переводите деньги на неизвестные счета или номера телефонов.- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.- Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов. Прежде, чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверьте информацию о нем: поищите реальные отзывы о работе, почитайте форумы, уточните сведения у друзей или родственников и только после этого принимайте решение о покупке.- Не торопитесь сообщать реквизиты банковской карты, даже если собеседник по телефону представляется сотрудником банка. Помните: ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код.- Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.