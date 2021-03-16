По неподтверждённой информации из СМИ, ссора возникла после того, как в заполненный салон автобуса вошла молодая пара с ребёнком в коляске.

Во Владимире полиция сведения о массовой драке в автобусе №7С. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Напомним, что 14 марта инцидент на мобильный телефон один из пассажиров рейса. Молодые люди выясняли отношения с использованием кулаков и ног.По неподтверждённой информации из СМИ, ссора возникла после того, как в заполненный салон автобуса вошла молодая пара с ребёнком в коляске.