Прокурор Селивановского района в судебном порядке защищает жилищные права ребёнка-сироты.

Прокурор Селивановского района в судебном порядке защищает жилищные права ребёнка-сироты.Прокуратурой Селивановского района по обращению местной жительницы, являющейся сиротой, проведена проверка законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что заявительница включена в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Владимирской области. Однако на момент проверки администрацией района жильё ей не предоставлено, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..В этой связи прокурором района в суд направлен иск в интересах указанного лица с требованием от администрации Селивановского района выделить сироте благоустроенной жилье.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.