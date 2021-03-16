По результатам лабораторных исследований 102 образцов почвы выявлено наличие в земле кишечной палочки, энтерококков.

Во Владимирской области птицефабрика загрязнила птичьим помётом 18 гектаров сельхозугодий и нанесла ущерб - более 8 млн рублей.В результате проверки земель Собинского района Россельхознадзор по Владимирской области выявил загрязнение земель птичьим пометом. Осмотра двух земельных участков «Владзернопродукта» общей площадью более 230 гектаров показал, что на них имеются места складирования отходов птицеводства. В ведомстве отмечают, что при заборе проб под слоем помёта отсутствовали подстилающие материалы.По результатам лабораторных исследований 102 образцов почвы выявлено наличие в земле кишечной палочки, энтерококков.В результате в отношении птицефабрики возбуждено административное дело. «Владзернопродукт» оштрафован на 40 тысяч рублей. Штраф оплачен в полном объёме.Добавим, что по расчётам Россельхознадзора, ущерб, причинённый сельхозугодиям, составил более 8 миллионов рублей. В адрес компании направлены досудебные претензии о возмещении ущерба в добровольном порядке, либо о рекультивации загрязненных помётом участков.