Такие задачи он поставил во время еженедельной областной планёрки.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил подчинённым задачу обеспечить проведение мероприятий по сохранению автодорог региона. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.По прогнозам синоптиков, в течение двух недель ожидается оттепель и активное таяние снега, что создаёт угрозу разрушения асфальтового покрытия.Сергей Ситников поставил перед администрацией Костромы задачу по промывке ливнёвок и отвести воду с дорог в ближайшее время. Вдобавок, глава региона потребовал от «Костромаавтодор» убрать снежные валы с обочин трасс.Потепление грозит и массовым сходом наледи с крыш домов, поэтому перед главами городов и курирующими ЖКХ ведомствами поставлена цель очистить крыши от сосулек и снега.Контроль за выполнением возложен на Жилинспекцию.