В полицию поступило сообщение, что на проезжей части лежит мужчина без признаков жизни с телесными повреждениями. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали подозреваемого в убийстве мужчины.В полицию поступило сообщение, что на проезжей части у дома на улице Довженко лежит мужчина без признаков жизни с телесными повреждениями. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейские задержали подозреваемого - 24-летнего приезжего молодого человека недалеко от совершения места преступления. По предварительным данным, злоумышленник напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанес мужчине множественные удары молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство».Расследование по уголовному делу продолжается.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93