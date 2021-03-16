Ранее пожилую женщину не раз выгоняли из дома, отбирая пенсию.

Сегодня утром в селе Ковардицы Муромского района прохожие обнаружили тело местной жительницы. Насмерть замерзшая 92-летняя бабушка лежала в проулке. Погибшая была без верхней одежды. Сколько она пробыла на улице - неизвестно. Полицейские выясняют причины гибели пенсионерки.По словам местных жителей, погибшая проживала вместе с родственниками, злоупотребляющими алкоголем. Ранее пожилую женщину не раз выгоняли из дома, отбирая пенсию. Сообщает .