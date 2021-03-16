Проекты будут реализованы в пилотном режиме.

Транспортную карту «Тройка» протестируют Суздале и Александровском районе.Заместитель губернатора Роман Годунин провёл рабочую встречу с представителями компании ООО «СберТройка», представляющими одноимённую платёжную систему.«Тройка» - бесконтактная пластиковая карта, предназначенная для оплаты проезда на общественном транспорте. Транспортным электронным кошельком можно оплачивать не только поездки в автобусах или троллейбусах, но и велопрокат, билеты в парки, музеи и целый ряд городских сервисов.«Для того, чтобы лучше познакомиться с механизмом действия «Тройки» принято решение запустить в области два пилотных проекта: в Александровском районе и Суздале», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.Александровский район выбран потому, что он представил подробную информацию, необходимую для запуска проекта и находится ближе к Москве.«Большое количество жителей района часто ездит в столицу. Им будет удобно иметь единую транспортную карту. А Суздаль выбран из-за того, что карту возможно интегрировать и с туристическими объектами. Это особенно актуально в связи с приближением 1000-летия города», – подчеркнул замгубернатора Роман Годунин.В Белом доме добавили, что до конца марта будут определены основные мероприятия по запуску «пилотных проектов».Напомним, что карта «Тройка» уже введена по инициативе Правительства Москвы на территории первопрестольной в 2013 году, а затем и в Тульской области.