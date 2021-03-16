Проекты будут реализованы в пилотном режиме.
Транспортную карту «Тройка» протестируют Суздале и Александровском районе.
Заместитель губернатора Роман Годунин провёл рабочую встречу с представителями компании ООО «СберТройка», представляющими одноимённую платёжную систему.
«Тройка» - бесконтактная пластиковая карта, предназначенная для оплаты проезда на общественном транспорте. Транспортным электронным кошельком можно оплачивать не только поездки в автобусах или троллейбусах, но и велопрокат, билеты в парки, музеи и целый ряд городских сервисов.
«Для того, чтобы лучше познакомиться с механизмом действия «Тройки» принято решение запустить в области два пилотных проекта: в Александровском районе и Суздале», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.
Александровский район выбран потому, что он представил подробную информацию, необходимую для запуска проекта и находится ближе к Москве.
«Большое количество жителей района часто ездит в столицу. Им будет удобно иметь единую транспортную карту. А Суздаль выбран из-за того, что карту возможно интегрировать и с туристическими объектами. Это особенно актуально в связи с приближением 1000-летия города», – подчеркнул замгубернатора Роман Годунин.
В Белом доме добавили, что до конца марта будут определены основные мероприятия по запуску «пилотных проектов».
Напомним, что карта «Тройка» уже введена по инициативе Правительства Москвы на территории первопрестольной в 2013 году, а затем и в Тульской области.