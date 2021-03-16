И в ближайшее время улучшения ситуации ждать не приходится.
Дороги и тротуары Владимирской области скрылись под водой. К такому резкому потеплению оказались не готовы ни коммунальщики, ни жители. “Вести” подготовили небольшой обзор из соцсетей.
В настоящее препятствие превратились “зебры”, особенно для юных пешеходов. Выйти чистым из воды удается немногим. Коммунальщики пытаются откачивать воду с улиц, но меньше ее не становится из-за неубранных сугробов. "Власти города в 21 веке инновационных методов борьбы со снегом, похоже, искать не собираются. Поэтому легких путей в марте у владимирцев не будет”, - делают вывод создатели паблика "Типичные новости".
А жители улицы Разина называют Владимир грязной и некрасивой Венецией.
В поселке Мелехово Ковровского района воду с дороги убирают радикальными методами. Грязь долетает прямо до жилых домов. Одно спасение от мутной жижи - высокие заборы.
А это видео из Коврова. Машины буквально утопают по колёса в воде. Эта эпичная лужа - у Октябрьского рынка. И куда эта вода уйдет? - спрашивает автор видео. Этим же вопросом задаются жители Суздаля. Жилая зона, улица Советская. Подъезд к саду №5 и районной больнице.
И в ближайшее время улучшения ситуации ждать не приходится. По прогнозам Гисметео, температурные качели от плюса днем до минуса ночью сохранятся как минимум две недели. А вместе с такой погодой ожидаются лужи, грязь, гололедица.