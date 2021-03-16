И в ближайшее время улучшения ситуации ждать не приходится.

Дороги и тротуары Владимирской области скрылись под водой. К такому резкому потеплению оказались не готовы ни коммунальщики, ни жители. “Вести” подготовили небольшой обзор из соцсетей.В настоящее препятствие превратились “зебры”, особенно для юных пешеходов. Выйти чистым из воды удается немногим. Коммунальщики пытаются откачивать воду с улиц, но меньше ее не становится из-за неубранных сугробов. "Власти города в 21 веке инновационных методов борьбы со снегом, похоже, искать не собираются. Поэтому легких путей в марте у владимирцев не будет”, - делают вывод создатели паблика "Типичные новости".А жители улицы Разина называют Владимир грязной и некрасивой Венецией.В поселке Мелехово Ковровского района воду с дороги убирают радикальными методами. Грязь долетает прямо до жилых домов. Одно спасение от мутной жижи - высокие заборы.А это видео из Коврова. Машины буквально утопают по колёса в воде. Эта эпичная лужа - у Октябрьского рынка. И куда эта вода уйдет? - спрашивает автор видео. Этим же вопросом задаются жители Суздаля. Жилая зона, улица Советская. Подъезд к саду №5 и районной больнице.И в ближайшее время улучшения ситуации ждать не приходится. По прогнозам Гисметео, температурные качели от плюса днем до минуса ночью сохранятся как минимум две недели. А вместе с такой погодой ожидаются лужи, грязь, гололедица.