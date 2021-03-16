В администрации Вязниковского района жителям дома пообещали, что Сотрудники ЖЭК № 3 займутся устранением последствий этого инцидента.

В Вязниках на улице Кутузова произошёл сход снега с крыши многоквартирного дома. В результате сломаны палисадники, дымоходы и оборваны провода. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Буквально за несколько минут до происшествия в подъезд зашёл ребёнок. Жильцы остались без горячей воды и света. Об этом они сообщили в .В администрации Вязниковского района жителям дома пообещали, что сотрудники ЖЭК № 3 займутся устранением последствий этого инцидента.