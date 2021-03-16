В Александровском районе и Суздале планируют запустить единую транспортную карту “Тройка”. Власти региона проводят переговоры по этому поводу с представителями компании, которая

В Александровском районе и Суздале планируют запустить единую транспортную карту “Тройка”. Власти региона проводят переговоры по этому поводу с представителями компании, которая представляет платежную систему “Тройка”. Эта карта – транспортный электронный кошелек. Её запустили в Москве в 13-м году, а затем в Тульской области. Картой можно оплачивать общественный транспорт, велопрокат, а также билеты в парки