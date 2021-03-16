При этом бытовые плиты подешевели на 4,4%, а микроволновки - на 4,3%.

В феврале во Владимирской области подорожали овощи, лекарства и такси. Об этом сообщили во Владимирстате.В Владимирской области индекс потребительских цен в феврале по сравнению с январём составил 101%. На продовольственные товары – 101,3%, на непродовольственные – 100,5%, на услуги – 100,4%.Больше всех подорожали виноград - на 20%, свежая зелень - на 15,9%, огурцы – на 14,5%. Подешевели - грибы – на 8,1% и апельсины - на 6,1%.Стоимость подсолнечного масла снизилась на 0,7%, на сахар - на 0,4%. Охлажденные куры подорожали почти на 7%, картофель - на 9%, лук - на 10%, морковь - на 13%.Из непродовольственных товаров рост цен наблюдается на газовое моторное топливо - на 6,4%, на металлочерепицу - на 6,3%.При этом бытовые плиты подешевели на 4,4%, а микроволновки - на 4,3%.Среди медикаментов рост цен отмечен на сульфацетамид - на 5,2% и аспирин - на 4,2%. Бисопролол стал доступнее на 4,3%.Среди услуг можно отметить подорожание путёвок в Турцию – на 17,3%, проезд в купе скорого нефирменного поезда дальнего следования - на 12,5%, такси - на 8,5%. Однако сходить в кино стало дешевле - на 4,6%.