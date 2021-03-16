40-летнего жителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже. Как установили полицейские, с августа по ноябрь 2020 года мужчина обокрал 8 магазинов. Он похищал алкоголь, кофе, шоколад. И это ещё не всё.

40-летнего жителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже. Как установили полицейские, с августа по ноябрь 2020 года мужчина обокрал 8 магазинов. Он похищал алкоголь, кофе, шоколад. И это ещё не всё. Несколько раз злоумышленник оплачивал покупки найденными на улице банковскими картами. Сотрудниками полиции была установлена причастность злоумышленника к совершению восьми преступлений. Также полицейские установили, что в октябре