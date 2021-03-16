В Москве идет масштабное строительство объектов здравоохранения. В ближайшие три года планируется построить еще 30 поликлиник. Все они будут соответствовать мировому уровню – начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями.

В Москве идет масштабное строительство объектов здравоохранения. В ближайшие три года планируется построить еще 30 поликлиник. Все они будут соответствовать мировому уровню – начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями.Новые поликлиники будут работать по новому московскомустандарту. В них предусмотрено больше свободного пространства и комфортных зон ожидания судобной мебелью. Диагностику будут проводить с использованием самогосовременного оборудования.Во всех поликлиниках будет удобноерасположение кабинетов — наиболее востребованные специалисты смогут вести приемна нижних этажах, другие врачи на верхних. Кроме того, сделать УЗИ сердцаили кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога, а эндоскопию — рядомс кабинетом гастроэнтеролога.Одна из таких поликлиник появится в поселенииКокошкино на улице Дзержинского, земельный участок15а. Детско-взрослая поликлиника будет рассчитана на 320посещений в смену. В пятиэтажном строении оборудуют все необходимыеспециализированные помещения."Здание представляет собой хороший пример реализациидизайн-кода для всех поликлиник города Москвы. Он в основном касаетсяобустройства и отделки внутренних помещений, однако на оформление фасадов такжевлияет — новые поликлиники выглядят современно и свежо", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Напомним, в 2020 году в Москве построили 12 корпусов объектовздравоохранения. В ближайшие годы построят еще 68. Стоит отметить, что все эти положительные преобразования происходят в столице благодаря программе "Мой район". Ее главная задача — комплексно обустроить каждоемуниципальное образование и сформировать качественную социальнуюинфраструктуру.Благодаря развитию программы москвичи могут не тратитьвремя на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом илиотвести детей в музыкальную школу — вся необходимая инфраструктура есть рядом сдомом.В программу включены проекты, связанные с созданиемкачественной городской среды, — благоустройством площадей, улиц, набережных,мест, где проходят ярмарки и праздники. Кроме того, в районах реконструируют ипостроят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительныекомплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры.