В Кольчугинском районе автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло на 66 километре автодороги Колокша-Верхние дворики. В аварию попал УАЗ “буханка”. МЧС сообщает об
<a href="https://33live.ru/novosti/16-03-2021-v-kolchuginskom-rajone-proizoshlo-dtp-s-postradavshim.html" target="_blank">В Кольчугинском районе произошло ДТП с пострадавшим</a> - В Кольчугинском районе автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло на 66 километре автодороги Колокша-Верхние дворики. В аварию попал УАЗ “буханка”. МЧС сообщает об
[url=https://33live.ru/novosti/16-03-2021-v-kolchuginskom-rajone-proizoshlo-dtp-s-postradavshim.html]В Кольчугинском районе произошло ДТП с пострадавшим[/url] - В Кольчугинском районе автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло на 66 километре автодороги Колокша-Верхние дворики. В аварию попал УАЗ “буханка”. МЧС сообщает об