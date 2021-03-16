В Кольчугинском районе автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло на 66 километре автодороги Колокша-Верхние дворики. В аварию попал УАЗ “буханка”. МЧС сообщает об

В Кольчугинском районе автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло на 66 километре автодороги Колокша-Верхние дворики. В аварию попал УАЗ “буханка”. МЧС сообщает об одном пострадавшем. Его деблокировали спасатели. Ликвидировали последствия ДТП 13 человек.