Сегодня за образованием высшего уровня не нужно ездить в центр города. Политика Москвы направлена на то, чтобы отличные современные учебные заведения были доступны всем без исключения, независимо от района проживания, и в пешей доступности.
Сегодня за образованием высшего уровня не нужно ездить в центр города. Политика Москвы направлена на то, чтобы отличные современные учебные заведения были доступны всем без исключения, независимо от района проживания, и в пешей доступности.
В ТиНАО за восемь лет с момента присоединения к
столице население выросло в два раза, превысив 570 тысяч человек. По прогнозам
экспертов, к 2035 году здесь будут проживать около 1,6 миллиона человек. А
потому вопрос строительства образовательных учреждений здесь особенно актуален.
Важнейшим проектом в этом направлении станет
образовательный кластер, который станет частью административно-делового центра
в Коммунарке. В нем разместятся учебные корпуса различных направлений
(транспорт, промышленность и информационные технологии, сфера услуг, городское
хозяйство).
Кластер спроектирован с учетом того, что 70% занятий
будут практическими. Студенты смогут эффективно распоряжаться своим временем за
счет вариативности и модульности программ, перевода в дистанционный формат
непрофильных предметов, а также за счет продуманной инфраструктуры.
Учебные корпуса разделят на зоны по специальностям
подготовки студентов и назначению помещений (учебные или
учебно-производственные). Спортивные объекты займут около 17 процентов
территории кластера, а жилая застройка — 38 процентов. Рядом с образовательным кластером разместится новый
парк.
"Возможности участка и уникальный природный ландшафт
позволят организовать здесь особенное место отдыха, а образовательные
пространства будут обладать всеми городскими элементами", — рассказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов.
Стоит отметить, что в поселении Сосенское за последние годы было обновлено
29 дворов, построены шесть детских площадок, обустроены
новые общественные пространства, капитально
отремонтирован 51 жилой дом, созданы
4268 парковочных мест на улицах и во дворах, открыты корпус школы № 2070 на 1775 мест, детская поликлиника на 140 посещений в смену, пять новых детских садов для 1140 малышей. В 2019 году в шаговой доступности к поселению Сосенское открыли станции метро "Коммунарка" и "Ольховая".