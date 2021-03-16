Сегодня за образованием высшего уровня не нужно ездить в центр города. Политика Москвы направлена на то, чтобы отличные современные учебные заведения были доступны всем без исключения, независимо от района проживания, и в пешей доступности.

Сегодня за образованием высшего уровня не нужно ездить в центр города. Политика Москвы направлена на то, чтобы отличные современные учебные заведения были доступны всем без исключения, независимо от района проживания, и в пешей доступности.В ТиНАО за восемь лет с момента присоединения кстолице население выросло в два раза, превысив 570 тысяч человек. По прогнозамэкспертов, к 2035 году здесь будут проживать около 1,6 миллиона человек. Апотому вопрос строительства образовательных учреждений здесь особенно актуален.Важнейшим проектом в этом направлении станетобразовательный кластер, который станет частью административно-делового центрав Коммунарке. В нем разместятся учебные корпуса различных направлений(транспорт, промышленность и информационные технологии, сфера услуг, городскоехозяйство).Кластер спроектирован с учетом того, что 70% занятийбудут практическими. Студенты смогут эффективно распоряжаться своим временем засчет вариативности и модульности программ, перевода в дистанционный форматнепрофильных предметов, а также за счет продуманной инфраструктуры.Учебные корпуса разделят на зоны по специальностямподготовки студентов и назначению помещений (учебные илиучебно-производственные). Спортивные объекты займут около 17 процентовтерритории кластера, а жилая застройка — 38 процентов. Рядом с образовательным кластером разместится новыйпарк."Возможности участка и уникальный природный ландшафтпозволят организовать здесь особенное место отдыха, а образовательныепространства будут обладать всеми городскими элементами", — рассказал главный архитекторМосквы Сергей Кузнецов.Стоит отметить, что в поселении Сосенское за последние годы было обновлено29 дворов, построены шесть детских площадок, обустроеныновые общественные пространства, капитальноотремонтирован 51 жилой дом, созданы4268 парковочных мест на улицах и во дворах, открыты корпус школы № 2070 на 1775 мест, детская поликлиника на 140 посещений в смену, пять новых детских садов для 1140 малышей. В 2019 году в шаговой доступности к поселению Сосенское открыли станции метро "Коммунарка" и "Ольховая".