К ликвидации ЧП привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

В Коврове на пожаре в частном жилом доме погиб 41-летний мужчина.Утром 16 марта в 06:30 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Коврове на улице Советской горел частный жилой дом №13"А".На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление внутри дома. Два звена газодымозащитной службы обнаружили очаг воспламенения и оперативно потушили пожар на площади 3 квадратных метра.Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1979 года рождения. К ликвидации ЧП привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава.