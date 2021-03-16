Рано утром 16 марта в Коврове на Советской улице загорелся частный дом на 2 семьи. На место прибыли пожарные. Внутри дома наблюдалось сильное задымление. Два звена газодымозащитников

Рано утром 16 марта в Коврове на Советской улице загорелся частный дом на 2 семьи. На место прибыли пожарные. Внутри дома наблюдалось сильное задымление. Два звена газодымозащитников ворвались в здание и ликвидировали пожар на 3 квадратных метрах. На месте возгорания был обнаружен погибший 42-летний мужчина. Тушили пожар 11 человек и 2 единицы техники. Причину пожара