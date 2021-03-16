Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отреагировал на план Украины по возвращению Крыма. По его мнению, у киевских властей нет никаких шансов.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отреагировал на план Украины по возвращению Крыма. По его мнению, у киевских властей нет никаких шансов.Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил в Twitter, что "стратегия деоккупации и реинтеграции" полуострова готова. Политик пообещал объединить весь мир на базе "Крымской платформы" для возвращения потерянной территории.Намерение Зеленского оценили в Госдуме. Депутат Виктор Водолацкий назвал план украинского лидера утопией. В комментарии RT он отметил, что многие европейские политики (в том числе из бундестага) уже признали Крым российским. "Никакого объединения западных сил не может быть", – сказал он.Водолацкий заявил, что даже после ухода из шоу-бизнеса в голове президента Незалежной продолжают всплывать различные сценарии, которые он когда-то писал для "Квартала 95". Стремление Зеленского заниматься творчеством распространилось и на политическую арену, заключил депутат.Ранее политолог Алексей Голобуцкий рассказал, что потерю Крыма нельзя было избежать, так как . Территория могла бы остаться под контролем Киева, только если бы была полностью заселена жителями Западной Украины и крымскими татарами.Напомним, Крым был присоединен к России в начале 2014 года после масштабного референдума. В Кремле уточнили, что голосование прошло в соответствии со всеми международными нормами. Несмотря на это Киев продолжает считать полуостров временно оккупированной территорией.