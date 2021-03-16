Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. В МВД ..

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. В МВД отметили, что действующие санкции недостаточно эффективны.Представители ведомства отметили, что действующее законодательство не останавливает любителей пьяных езды: среди осуждённых за это преступление в 2020 году каждый пятый повторно садился за руль в состоянии опьянения. В связи с этим специалисты решили увеличить тюремные сроки за рецидив, сообщает .В настоящее время преступнику могут выписать штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или отправить за решётку на срок до двух лет. Эти меры предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафа и до трёх лет лишения свободы соответственно, передаёт телеканал "".