Злоумышленник, воспользовавшись тем, что сотрудница службы безопасности отвлеклась для проведения досмотра багажа, незаметно со стола похитил телефон, который передал своему другу...

«Полицейскими УВД на Московском метрополитене задержан 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, похитивший при проведении досмотровых мероприятий мобильный телефон у сотрудницы службы безопасности столичного метро.В дежурную часть отдела полиции от сотрудницы службы безопасности Московского метрополитена поступило заявление о краже. Женщина рассказала, что на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии в комнату для досмотра багажа был приглашен пассажир, имевший при себе крупногабаритную сумку. Однако после его ухода она обнаружила пропажу своего мобильного телефона стоимостью 15 000 рублей и сразу же обратилась к правоохранителям.Полицейскими патрульно-постовой службы, осуществляющими службу на станции, незамедлительно были переданы ориентировки на розыск злоумышленника. Менее чем через два часа мужчина был задержан на станции «Павелецкая» и доставлен в отдел полиции.При выяснении обстоятельств установлено, что задержанный, воспользовавшись тем, что сотрудница службы безопасности отвлеклась для проведения досмотра багажа, незаметно со стола похитил телефон, который передал своему другу, неосведомлённому о его преступных намерениях. В это же день мужчины планировали покинуть территорию России.В настоящее время телефон изъят и будет возращен законной владелице.По данному факту Следственным управлением УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18