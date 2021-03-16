Жительнице Вязниковского района грозит до 15 лет за убийство приятельницы. Жуткая история произошла 7 декабря 2020 года. Две женщины распивали спиртные напитки в коммунальной квартире. Как

Жительнице Вязниковского района грозит до 15 лет за убийство приятельницы. Жуткая история произошла 7 декабря 2020 года. Две женщины распивали спиртные напитки в коммунальной квартире. Как установило следствие, между подругами возник словесный конфликт. В итоге обвиняемая сперва избила собутыльницу кулаками и ногами, обутыми в сапоги. После этого она взялась за нож. Злоумышленница нанесла несколько ударов