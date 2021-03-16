Участковые уполномоченные полиции ежедневно проводят разъяснительные беседы с гражданами о наиболее распространенных способах мошенничества...

Участковые уполномоченные полиции совместно с представителями общественности ежедневно во время обхода вверенной территории проводят разъяснительные беседы с гражданами о наиболее распространенных способах мошенничества.Как отметил начальник службы участковых уполномоченных полиции УВД по ЮВАО подполковник полиции Андрей Архипов, такие мероприятия по-прежнему остаются эффективной мерой профилактики, поскольку мошенничества все еще остаются наиболее частым видом преступлений: «Наша задача – довести до каждого жителя округа полезную информацию о том, как распознать мошенника, в том числе когда с потерпевшими связываются неизвестные в телефонном режиме или в сети Интернет».Во время обхода жилого сектора участковые уполномоченные полиции распространяют тематические листовки, в которых наглядно приводятся различные схемы обмана и информация о том, как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников. Общаясь с жителями, полицейские призывают граждан быть осмотрительными при использовании банковских карт, не разглашать сведения о реквизитах и паролях, а также не осуществлять предоплату за товар по объявлениям, размещенным в сети Интернет. Особое внимание участковые уделяют пожилым гражданам, которые чаще других проявляют доверие и поддаются на уловки злоумышленников.Помимо этого, вручая листовки с полезной информацией, сотрудники полиции рекомендуют распространять информацию предупреждающего характера, связанные с мошенничеством, среди родных и близких.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18