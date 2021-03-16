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- Не замочить ноги не получится - растаявшие сугробы затопили тротуары и улицы региона. Когда ждать улучшения?- Поздравления и телеграммы со всей страны. Создательнице Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисе Аксёновой - 90 лет.- За какими профессиями будущее? Гусь-Хрустальный принял эстафету соревнований "WorldSkills Россия".Итоги вторника корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!