По фактам выявленных нарушений был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

Сотрудники Россельхознадзора в Собинском районе провели проверку по факту загрязнения почвы птичьим пометом. В ходе осмотра было выявлено загрязнение общей площади более 12 га.В рамках проверки отобрали 102 образца для исследований. При отборе проб под слоем помета каких-либо изоляционных и подстилающих материалов не обнаружено.Полученные результаты свидетельствуют о наличии бактерий группы кишечной палочки и энторококков, что характеризует почву как чрезвычайно опасную, а также тяжелых металлов: медь, подвижная форма цинка и нитраты.Установлено, что произошла порча земель сельхозназначения на общей площади более 18 га, что является нарушением требований земельного законодательства. По фактам выявленных нарушений был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. Он оплачен в полном объеме.Кроме того, нанесенный вред почвам, как объекту охраны окружающей среды, был оценен в 8 млн рублей. В адрес юрлица поступили досудебные претензии возместить ущерб либо добровольно, либо будут приняты соответствующие меры.