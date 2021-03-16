Как сообщили 6 каналу в пресс-службе УМВД области, после инцидента в автобусе полицейским заявлений не поступало. Впрочем, правоохранители начали проводить проверку обстоятельств

Как сообщили 6 каналу в пресс-службе УМВД области, после инцидента в автобусе полицейским заявлений не поступало. Впрочем, правоохранители начали проводить проверку обстоятельств произошедшего. В Прощенное воскресенье в маршрутном автобусе во Владимире произошла массовая драка. Видео происшествия появились в социальных сетях. Несколько молодых людей устроили кулачные бои прямо в переполненном салоне автобуса. По информации из соцсетей,