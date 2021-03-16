Устройство через электроды считывает микроколебания проводимости на поверхности листьев растения.

Музыкант из Владимира Илья Чертков "научил" свой цветок - спатифиллум по имени Арсений - "играть" музыку.Как пишет Илья, "никакой магии тут нет". Устройство через электроды считывает микроколебания проводимости на поверхности листьев растения. Эти данные меняются в зависимости от тепла, освещенности, музыки, количества людей вокруг и ухода за растением. Затем хаос из цифр попадает в микроконтроллер и тот в свою очередь, используя определенные алгоритмы, переводит всё в ноты разной длины и регистра. Для тех, кто хочет повторить опыт музыканта, Илья расписал полную инструкцию по созданию необычного устройства на своей странице «ВКонтакте». Остальные могут просто насладиться этой цветочной мелодией.