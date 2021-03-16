На фоне серии скандалов - от массового невыхода автобусов на маршруты до драки в салоне - на линиях Владимира.

На фоне серии скандалов - от массового невыхода автобусов на маршруты до драки в салоне - на линиях Владимира.Эксперт ОНФ Владимирской области Илья Зотов включен в состав Координационного совета ОНФ по работе общественному транспорта. Среди участников совета первый заместитель Министра транспорта России Андрей Костюк.Основная задача Координационного органа сформировать на площадке ОНФ диалог между властью и гражданами по вопросам модернизации общественного транспорта, тиражировать успешный опыт отдельных регионов по развитию транспорта.«Мы регулярно находимся в коммуникациях со многими регионами по развитию общественного транспорта и видим, как не просто идет процесс обновления подвижного состава, переход на новую систему брутто-контрактов. Жителей органы власти слышат в самую последнюю очередь, хотя все развитие транспортных систем происходит для горожан. Мне бы очень хотелось, чтобы работа в рамках Координационного совета принесла пользу и городу Владимиру, но для этого органы власти должны быть готовы к диалогу с жителями. В ближайшее время мы проведем обсуждение вопросов развития пассажирского транспорта в столице Владимирской области на площадке ОНФ, где предложим перечень мер для нормализации ситуации», - рассказал эксперт ОНФ, Член Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов.Напомним, что в связи с повреждением опор контактной сети в результате дорожно-транспортного происшествия, Как сообщают нам жители этого района, теперь многие из них вынуждены идти от дома до остановок на проспекте Ленина. Автобусы в час пик с потоком не спавляются. ДТП произошло на Верхней Дуброве в ночь на 14 марта. Водитель «КИА» .