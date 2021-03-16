Стартовал шестой региональный чемпионат Молодые профессионалы WorldSkills Russia. Во Владимирском авиамеханическом колледже прошли первые соревнования по компетенции Кузовной ремонт.

Стартовал шестой региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia. Во Владимирском авиамеханическом колледже прошли первые соревнования по компетенции "Кузовной ремонт"."Навыки мудрых" - здесь соревнуются профессионалы старше 50 лет. Совершенствуются, учатся и делятся своим опытом в области обслуживания кузовов автомобилей. И каждый этап, как рассказывают эксперты, ориентирован на реальные условия, ведь выбраны самые распространенные виды ремонта.Владимир Судариков, технический эксперт:- Это действительно профессионалы своего дела, выполняют быстро, качественно операции. Эксперты смотрят, контролируют трое экспертов. Они проверяют и говорят, что действительно выполняются операции должным уровнем и очень быстро самое главное, то есть рассчитано на 3 часа, а выполнение производят 2 часа.Конкурсанты выполняют задания на оборудованной площадке - в мастерской авиамеханического колледжа. Кстати, это первое учебное заведение в регионе, где готовят кузовщиков. Участники соревнуются сразу по двум модулям: ремонт наружной части и сварка неструктурного элемента.Сергей Ползунов, участник:- Сваркой занимался раньше. Решил попробовать свои силы, вспомнить те навыки. И чтобы показать молодежи, что умели делать мы. Передать навыки и опыт.По словам экспертов, ремонт кузова - дело ответственное, иногда от качества шва может зависеть жизнь людей , если машина попала в ДТП. Потому и оценивать работы участников будут строго.Дмитрий Красанцев, главный эксперт:- Во-первых, поверхность ровная должна оставаться... сложности в том, что металл деформируется при сварке, там при авариях и вообще. После ремонта автомобиль, кроме того, что он должен быть ровный... Он не должен терять своих качеств.После мудрых продемонстрируют свои навыки в компетенции "Кузовной ремонт" студенты. Они справляются с работой не хуже профессионалов, говорят преподаватели. Чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia продлится до 19 марта. Победители регионального чемпионата представят Владимирскую область на Всероссийских отборочных соревнованиях за право участия в финале национального Чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"