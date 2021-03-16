Во Владимире в Ленинском районе введен карантин по бешенству. Как сообщил областной Центр ветеринарии,

Во Владимире в Ленинском районе введен карантин по бешенству. Как сообщил областной Центр ветеринарии,На полевой дороге от микрорайона Пиганово был обнаружен труп лисы. Анализ показал положительный результат на бешенство. Как рассказал в СМИ главный ветеринарный врач области, сейчас у лисиц - период гона. В этот период хищники часто заражаются бешенством и не боятся выходить к людям. Теперь для домашних животных Ленинского района организуют бесплатную вакцинацию. Будут работать выездные бригады. В районе расклеят объявления, а в частных секторах проинформируют каждый дом. Жителей просят соблюдать осторожность.