Из них 8132 жителя получили оба компонента вакцины «Спутник V».

Во Владимире на 15 марта от коронавируса привились 20050 горожан, из которых 8132 человек получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в горадминистрации.Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в семи медучреждениях.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.