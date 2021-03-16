Администрация Октябрьского района и управление земельными ресурсами проводят общественные слушания по установке публичного сервитута.

Мэрия Владимира намерена снести забор и восстановить движение между домами на улице Малые Ременники.Администрация Октябрьского района и управление земельными ресурсами проводят общественные слушания по установке публичного сервитута.Напомним, что ранее между домами № 11 «А» и № 9 на улице Малые Ременники, а также у дома № 3 по Костерину переулку существовал проезд автомобилей. По нему можно было выехать на Октябрьский проспект.Однако собственники близлежащих домов огородили жильё забором. Как сообщили в мэрии – самовольно, без согласования с властями. Теперь горадминистрация нацелена восстановить проезд.Публичные слушания состоятся 29 марта в 17:00 в МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной». Направить свои предложения горожане могут в администрацию Октябрьского района города Владимира до 26 марта с 8:30 до 17:00.