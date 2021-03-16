Прибор, который спасёт не только имущество, но и жизнь. Во Владимирской области продолжается установка бесплатных пожарных извещателей в квартиры жильцов. Устройство крепится на потолок и

Прибор, который спасёт не только имущество, но и жизнь. Во Владимирской области продолжается установка бесплатных пожарных извещателей в квартиры жильцов. Устройство крепится на потолок и не требует дополнительного оборудования. Алексей Болтунов, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира Сотрудники МЧС совместно с представителями социального обслуживания населения выбирают квартиры, в которых будут установлены